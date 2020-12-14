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Haberler Aydın Yeni Asır Yakup Efe’ye umut oldu

’ye umut oldu

'da 1 yaşındaki Ertürk'ün tedavisi, 'ın haberinin ardından, 'nca onaylandı.

Yeni Asır Yakup Efe’ye umut oldu
Giriş Tarihi: 14.12.2020

Nakil bu hafta gerçekleşecek. Nazilli ilçesinde yaşayan Kenan-Nehir Ertürk çiftinin oğulları Yakup Efe, 1 aylıkken ciğerlerine kaçan anne sütü nedeniyle enfeksiyon kapmış ve bu süreçte minik kalbi durunca beyninin sol bölümü hasar görmüştü. Emme ve yutma fonksiyonlarını kaybeden minik Yakup'un iyileşebilmesi için kök hücre tedavisine ihtiyaç olduğu belirtilmişti. 200 bin liralık tedavi için başlatılan yardım kampanyasında 120 bin lira toplanırken, ailenin önüne bu kez bürokrasi engeli çıkmıştı. Yeni Asır'ın 15 Kasım'da 'Minik Yakup iyileşmek istiyor" başlıklı haberinin ardından yetkililer harekete geçti ve dosyanın inceleme süreci hızlandırılıp, minik çocuğa kök hücre nakline onay verildi.

'SESİMİZİ DUYURDUNUZ'
Yaşanan bu gelişmenin ardından Ertürk ailesi sevince boğuldu. Baba Kenan Ertürk, "Oğlum için müjdeli haberi aldık. Çok şükür tedavisi onaylandı. Oğlumu sağlıklı olarak görmek bu hayattaki tek isteğim. Sesimizi yetkililere duyurduğu için Yeni Asır'a da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)

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