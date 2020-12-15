Koçarlı’da spor tesisi çürümeye terk edildi

AYDIN'IN Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı mahallesinde 4 yıl önce yaptırılan halı saha ve soyunma odaları bakımsızlıktan harabeye döndü. Tesiste son olarak yangın çıkması, mahalle sakinlerini tedirgin ederken, Mahalle Muhtarı Mustafa Turgan, milli servet olan tesisin, mahallenin gençlerine kazandırılmasını istedi. Koçarlı ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Bıyıklı'da gençlerin spor yaparak vakit geçirmesi amacıyla, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce köy tüzel kişiliğine ait araziye yaptırılan halı saha kaderine terk edildi. Bakımsızlık nedeniyle tesis kullanılamaz hale geldi. Son olarak tesisin soyunma odalarındaki malzemeler kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. İçler acısı haldeki tesisin kendilerini üzdüğünü belirten Bıyıklı Mahalle Muhtarı Mustafa Turgan, "Burada milli servet çürüyor. Gençlerimizin tek sosyal aktivite alanı olan spor tesisine sahip çıkılmasını istiyoruz" diyerek yetkilileri göreve davet etti.