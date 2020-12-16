Atletizmin yıldızı kadın zabıta

Aydın'da Çine Belediyesi'nin tek kadın zabıtası olan 26 yaşındaki Bilge Akbal, atletizmdeki başarısıyla da dikkat çekiyor. Yarışmalarda şampiyonluklar kazanan Akbal, ayrıca antrenörlük yaparak '10 parmağında 10 marifet var' dedirtiyor. Doğup büyüdüğü Çine'ye hem zabıta memuru, hem sporcu, hem de antrenör olarak hizmet vermenin kendisini gururlandırdığını söyleyen genç kadın, "Beş aydır çalışıyorum. İlçenin tek kadın zabıtasıyım. Önceleri esnaf ve vatandaşımız beni görünce şaşkınlığını gizleyemiyordu ama kendimi zamanla kabul ettirdim. İnsanlardan güzel tepkiler almak bana güç veriyor" dedi.

'HAYALİM MARATON'

Mesaisinin ardından atletizm sporuyla vakit geçiren Akbal, "Çocukluğumdan beri spor yapıyorum. İlk olarak voleybol oynadım. 11 yaşında atletizme başladım. Kısa zamanda Aydın il birincisi oldum. Türkiye şampiyonluklarında dereceler kazandım. Şu ana kadar en uzun koştuğum 21 kilometre yarı maraton mesafesi oldu. Kendimi geliştirip tam maraton koşmak istiyorum. En büyük hayalim olan bu maratonu da koşacağıma inanıyorum" diye konuştu.

GENÇLERI ÇALIŞTIRIYOR

Çocuk ve gençlerin sporla ilgilenmesini çok önemsediğini dile getiren Bilge Akbal, iki yıldır Çineli çocuk ve gençlerin gönüllü atletizm antrenörlüğünü üstlendiğini de söyledi.



MURAT ŞENBAKLAVACI