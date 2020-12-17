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Haberler Aydın Motosiklet arkadaşımın dedi, çaldığı ortaya çıktı

arkadaşımın dedi, çaldığı ortaya çıktı

’ın ilçesinde bekçiler şüphe üzerine motosikletli bir kişiyi durdurdu. Şase numarasından sahibine ulaşan bekçiler, motosikletin yeni çalındığını tespit etti.

Motosiklet arkadaşımın dedi, çaldığı ortaya çıktı

İHA

17.12.2020, 16:06

Olay, Kadınlar Denizi 9'uncu sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Merkez Polis Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 09 ADH 410 plakalı motosiklet üzerinde şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. S.B. isimli şüpheli motosikletinin arkadaşına ait olduğunu ve eve gideceğini belirtti. Bekçiler motosikletin plakasını sorguladıklarında çalıntı kaydının olmadığını tespit etti.

Plakadan motosiklet sahibi H.S.'ye ulaşan bekçiler, motosikletin İkiçeşmelik Mahallesi Uluçınar Sitesi'nden yeni çalındığı tespit etti. Motosiklet hırsızlık şüphelisi bekçiler tarafından gözaltına alınırken, H.S. ise çalınan motosikletine kavuşup bekçilere teşekkür etti.

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