Aydın’da iki ölüm

AYDIN'DA Kovid- 19 yüzünden ölümlere dün iki kişi daha eklendi. Koçarlı'ya bağlı Şahinciler mahallesinde yaşayan Cengiz Kaya'nın (57) korona testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Kaya, kurtarılamadı. Koçarlı'ya bağlı Gündoğan mahallesinde ise Ali İlker (65) bir süre önce virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan İlker, tedavi altına alındığı yoğun bakımda hastalığa yenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI