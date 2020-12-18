Kaza, Arzular Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 06 BRE 784 plakalı beton mikseri sürücüsü Sezer V.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kaza bölgesine gelerek sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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