  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın’ın ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan Sezer V. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

18.12.2020, 16:06

Kaza, Arzular Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 06 BRE 784 plakalı beton mikseri sürücüsü Sezer V.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kaza bölgesine gelerek sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beton mikseri devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA