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Haberler Aydın Lüks ev vaadi

Lüks ev vaadi

Lüks ev vaadi
Giriş Tarihi: 19.12.2020

Aydın'da 11 yıl önce sırra kadem basan Kenan (36) ve Sinan (28) Demirhoş'un gözü yaşlı ailesi, oğullarını bulana lüks bir daire hediye edeceklerini açıkladı. Efeler'de gıda toptancılığı yapan iki kardeş Kenan ve Sinan Demirhoş, 25 Aralık 2009'da işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. 11 yıldır oğullarını arayan Demirhoş çifti, Türkiye'nin 81 ilinde el broşürleri dağıtıp gazeteye ilanlar vererek kayıp oğullarını arıyor. Ümmü ve Mustafa Demirhoş, evlerine dönmesini bekledikleri iki oğlunun hasretini fotoğraflarıyla dindirmeye çalışıyor. Gözü yaşlı aile oğullarını ölü ya da diri bulana lüks bir daire vereceklerini söyleyerek, "Gerekirse tüm servetimizi veririz. Yeterki bulunsunlar" diye çağrıda bulundular.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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