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Haberler Aydın Aydın’da faciadan dönüldü

’da faciadan dönüldü

Aydın’da faciadan dönüldü
Giriş Tarihi: 21.12.2020

AYDIN Nazilli'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile sağlık hizmeti aracının çarpışması sonucu, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hasan Karip ve yolcu konumunda bulunan Bircan K., Kübra K., Nazife Y. ve Hasan K. yaralandı. Hastane'ye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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