Cevat’ın ayaklarını kurtarın!

AYDIN Çine'de ailesiyle birlikte yaşayan Cevat Taşdemir, doğuştan 2 ayağı içe dönük olarak dünyaya geldi. İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 8 aylık iken ameliyat edilen Taşdemir'in ayakları düzeltildi. Ayakları düzeltildikten sonra Taşdemir'in ağrıları hiç dinmedi. Taşdemir, 25 yıldır kutular dolusu ağrı kesici kullanarak acılarını dindirmeye çalışıyor. Ayağındaki ağrılar nedeniyle geçen Mart ayında Aydın Devlet Hastanesi'ne başvuran Taşdemir'in ayağında ödem oluştuğu belirlendi.

DONDURMAK İSTİYORLAR

DOKTORLAR tek çarenin ayağını dondurmak olduğunu söylerken çaresiz kalan genç, ayağını kaybetmemek için kendisini iyileştirecek doktor aramaya başladı. Taşdemir, "Ayağımın iyileşmesi için çare arıyorum. Nereye gittiysek doktorlar ayak kemik iliğinde ödem oluştuğunu ve ayağımın dondurulması gerektiğini söylüyorlar. Dondurmak demek ayaktaki hücrenin öldürülmesi yani ayağımın kesileceği anlamına geliyor. Maddi imkânımız el vermiyor. Daha büyük hastanelere ve doktorlara gitmek istiyorum. Ama maddi gücümüz yok" dedi.