Diyabetik çorapla yaraları önlediler

EGE Üniversitesi'nde (EÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden bilim insanlarının iş birliğiyle "diyabetik çorap" geliştirildi. Bilim insanlarının ipliğinden örgüsüne ve lastiğine kadar her detayı için 3 yıl boyunca çalıştığı diyabetik çorabın, hastaların ayak tabanlarındaki baskıyı azalttığı ve yaraları önlediği bildirildi. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Marmaralı, "Konfor ve giyim rahatlığı konusunda çok iyi geri dönüşler aldık. Hastalarda 6 aylık süre boyunca yara oluşumu da görülmedi" dedi.