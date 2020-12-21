Önce kendini kesti ardından evini yaktı

Aydın Nazilli'de geçtiğimiz günlerde jiletle kendine zarar veren genç, bu kez ailesiyle birlikte yaşadığı evi yaktı. Olay, Karaçay Mahallesi 171 sokakta gerçekleşti. 30 yaşındaki S.E., sinir krizine girerek ailesiyle birlikte oturduğu evi ateşe verdi. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, S.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.E, geçtiğimiz Pazartesi günü jiletle vücuduna kesikler attıktan sonra ailesine saldırmış, şahıs biber gazı kullanarak etkisiz hale getirilmişti.

ÜMİT ÖZMEN