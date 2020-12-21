Suç makinesi gaspçı kıskıvrak yakalandı

AYDIN'DA bir gencin tehditle telefonunu gasp eden suçlu yakalanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde üç ay önce gerçekleşen olayda 23 yaşındaki E.B., bir genci bıçakla tehdit ederek telefonunu gasp etmişti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gaspçıyı saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Sabıkası oldukça kabarık olan suç makinesi E.B., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHSAN KARATAŞ