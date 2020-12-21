'Türkiye doğru hamleler yaptı’

İZMİR Üniversiteleri Platformu'nun düzenlediği Teknoloji Girişimleri Çevrim İçi Zirvesi'nde konuşan girişimci Ufuk Batum, Türkiye'nin pandemide doğru hamleler yaparak doğru üretim modellerine yöneldiğini söyledi. Teknolojiyi amaç olarak değil araç olarak kullanmak gerektiğini belirten Batum, ilk kez Japon hükümeti tarafından kullanılan 'Toplum 5.0' anlayışında olduğu gibi teknolojik gücü doğru yöneten akıllı bir toplum modelinin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.