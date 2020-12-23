Aydın'da sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı

Kaza, Çeştepe Mahallesi Hayvan Pazarı mevkinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 ADJ 811 plakalı Peugeot otomobil ile seyir halinde olan T.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybederek yol kenarındaki DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Otomobilin sürücü T.Y. kazanın hemen ardından ağabeyini arayarak kaza yaptığını bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza sonrasında kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Dakikalarca kanal içerisinde ve kenarında sürücüyü arayan ekiplerin aramaları sonuç vermedi. Olay yerine çağrılan çekici marifeti ile otomobil kanaldan çıkartılarak otoparka çekildi. Kanalda suyun az olması olası bir faciayı önlerken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.