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Haberler Aydın Ekmek parası uğruna kaza kurbanı oldu

Ekmek parası uğruna kurbanı oldu

Ekmek parası uğruna kaza kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 23.12.2020

Aydın'da çatı ustası Hüseyin Gültekin (41), işten dönerken bindiği motosiklete otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Efeler'deki Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Çocukluk arkadaşı olan Hüseyin Gültekin ile Soner Küçük, bir evin çatısını yaptıktan sonra motosikletle yola çıktı. Soner Küçük yönetimindeki motosiklet, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Ömer Özyıldırım yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada Ömer Özyıldırım ve motosikletteki Soner Küçük ile Hüseyin Gültekin yaralandı. Yaralılardan Küçük ile Gültekin Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Özyıldırım ise Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hüseyin Gültekin tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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