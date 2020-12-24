Engelliye çarpıp kaçtı

AYDIN'DA engelli aracıyla yolda ilerleyen yaşlı adama çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazanın ardından polis ekipleri kaçan vicdansız sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Çakmakçılık yapan Mevlüt Akbulut engelli aracıyla çalıştığı iş yerine giderken bir transit araç şerit değiştirip engelli aracına çarptı. Mevlüt A. yere düşerek kafasını betona vurdu. Vicdansız sürücü ise yardım etmek yerine kaçtı. Mevlüt A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis plakası belirlenen şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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