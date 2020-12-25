3 gündür aranan kadın yol kenarında bulundu

AYDIN Çine'de 3 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi Emir Karabulut, güvenlik güçlerinin titiz çalışmasıyla evinden 12 kilometre uzakta bulundu. Sarıoğlu mahallesinde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Emir Karabulut (24), okula kızının ders kitabını almak için gittikten sonra ortadan kaybolmuş, babası Ramazan Özkaya, "Kızımın kaçırıldığını düşünüyorum" diyerek polise başvuruda bulunmuştu.

KİTAP ALMAYA GİTTİ

SARIOĞLU'NDA hurda araba alım satım işi yapan Aytaç Karabulut'un 6 yıllık eşi Emir Karabulut, pazartesi günü anasınıfında okuyan 6 yaşındaki kızının ders kitabını almak için okula gitti ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Okulun kamera görüntülerinden, genç kadının evinin bulunduğu sokağa girdikten sonra ortadan kaybolduğu tespit edildi.

TELEFON SİNYALİYLE

KARABULUT'U bulmak için çalışma başlatan polis, kadının ortadan kaybolduktan sonra kesilen telefonundan tekrar sinyal aldı. Bunun üzerine Çine kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Dereli mahallesi yakınlarından alınan cep telefonu sinyali üzerine bölgeye giden ekipler, Emir Karabulut'u yol kenarında bitkin halde buldu.

ÜÇ ADAM ALIKOYDU

GENÇ kadının ifadesinde, tanımadığı 3 adam tarafından kaçırıldığını ve bir yerde zorla tutulduğunu belirterek, "Cep telefonum ellerindeydi. Sabaha karşı telefonumu alarak ellerinden kurtuldum. Yol kenarına kadar koştum, daha sonra bitkin düşüp yığılmışım" dediği öğrenildi. Bu ifadeler üzerine polis, zanlıları bulmak için operasyon başlattı.

Kazım YÖRÜKCE