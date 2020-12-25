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Haberler Aydın Risk haritası, görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi

, görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi

Son dakika... genelinde tedbirleri sıkı bir şekilde devam ederken, Aydın’ın korona virüs haritası da görenleri hem şaşırttı, hem sevindirdi.

Risk haritası, görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi

25.12.2020, 13:27

Geçtiğimiz aylarda kırmızıya bürünen Aydın'da, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle birlikte riskli bölgeler de azalmaya ve normale dönmeye başlarken risk haritasındaki kırmızı alanların da yeşil ve sarıya dönüşmeye başladığı görüldü. Yüzde elli ve üzerinde artış yaşanan illerin içinde yer alan Aydın'da, "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki risk haritası geçtiğimiz aylarda kıpkırmızı oldu. Bu kapsamda yeni tedbirler alınırken, getirilen yeni kısıtlamaların da işe yaradığı gözlendi. Risk haritasında kırmızıya bürünen alanların yeşil ve sarı rengine dönmeye başlaması da görenleri sevindirdi.



Alınan yeni kararlarla birlikte salgının yayılım hızının da azaldığı gözlemlenirken, vatandaşların tedbirlere riayet etmesi ile birlikte il genelinde hayatın bir nebze normale dönmesi bekleniyor.

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