Yorgandan servet çıktı

AYDIN'DA 90 yıl önce saklanan tedavülden kalkmış servet değerindeki paralar, yorgandan çıktı. Karacasu'da 50 yıldır yorgancılık yapan Ahmet Küçükkonuklar, ilginç para koleksiyonunun da sahibi oldu. Küçükkonuklar, yıllar önce yorganlara saklanan ve tedavülden kalkan paraları sahiplerinin izniyle dükkanında saklıyor. Son olarak kabartmak için açtığı bir yorganda bir asır önce servet değerindeki demet demet paralarla karşılaşan yorgancı, mirastan kaldığı öğrenilen paraları teslim etmek istediği sahibinin öldüğünü öğrenince, paraları koleksiyonuna ekledi. Küçükkonuklar, "Yorgandan çıkan paralar 1930'lu yıllara ait. Nasıl olduysa sahibi vefat edince yorgan çocuğuna kalmış. O da yenilenmesi için bize getirmiş. Açtığımda içinden 90 yıllık paralar çıktı. Ben de bunları hatıra koleksiyonuma kattım" dedi.

ÜMİT ÖZMEN