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Haberler Aydın İşyerini kapatan esnafı ücretsiz tıraş ediyor

İşyerini kapatan esnafı ücretsiz tıraş ediyor

İşyerini kapatan esnafı ücretsiz tıraş ediyor

27.12.2020

Aydınlı berber Engin Yaşa, pandemiden dolayı işyerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve çocuklarını ücretsiz saç traşı yapıyor. Duyarlılığıyla örnek olan 33 yaşındaki Yaşa, "Bu zor günleri birlik ve beraberlikle aşacağız" dedi. Çine ilçesinde berberlik yapan Engin Yaşa, Hamitabat mahallesinde 11 yıldır berberlik yapıyor. Yaşa, "Pandemiden dolayı alınan tedbirler kapsamında bazı esnaf arkadaşlarımız işyerlerini kapatmak zorunda kaldı. onlara kendimce yardımcı olmak istedim. İşyeri kapatan esnaf ve çocuklarından saç traşı için ücret almıyorum" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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