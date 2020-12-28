Dedeler koronayı yendi

Aydın'ın Çine ilçesinin Bedirler Mahallesi'nde yaşayan Ali Abalı, 93 yaşında korona virüsü yenmeyi başardı. Yaklaşık üç hafta önce evinde iştahsızlık, halsizlik ve vücut ağrısı şikayeti yaşayan Abalı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından evinden alınan Abalı, ambulansla Efeler ilçesindeki Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede Abalı'ya yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Test sonucunun pozitif çıkmasıyla Abalı, tedavi altına alındı. Evli ve 7 çocuk, 18 torun sahibi Abalı, korona virüsü yenmeyi başararak sağlığına kavuştu.

SAĞLIKÇILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Hastaneden taburcu olan Abalı, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Tedavim devam ederken öleceğim diye çok korktum. Ancak doktorlarımızın yoğun gayreti sonucu hastalığımı yendim ve sağlığıma kavuştum. Sağlık personellerimizin hakkını ödeyemem. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hastaneden taburcu olarak evime geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

HİÇ BELİRTİ GÖSTERMEDİ

İstanbul'da yaşayan 13 çocuk, 100 torun sahibi 103 yaşındaki Hacı Abdulkahar Baykal'ın da korona virüsü herhangi belirti göstermeden atlatması herkesi şaşırttı. Evde yürürken düşen Hacı Abdulkahar Baykal, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalça protezi ameliyatı yapılmasına karar verilen Baykal'a önce korona virüs tetkikleri uygulandı. Çıkan sonuç karşısında doktorlar bile şaşkına döndü. Testi pozitif çıkan yaşlı adamın, tomografisinde de virüs bulgularına rastlandı. Vücudu antikor üreten Hacı Dede, korona virüs tedavisi sonrası ameliyata alındı. 1.5 saatlik protez ameliyatını da başarıyla atlatan yaşlı adam, "Ben çok iyiydim. Ayağa kalkmak istediğimde sadece bacağımda bir ağrı oluyor. Hastalık nedeniyle karnımda, belimde, hiçbir yerimde ağrım olmamıştı. Düşünce hastalığımı öğrendim. Bastonumla yürümek için kalktığımda düştüm" dedi.

İhsan KARATAŞ