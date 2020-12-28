İŞKUR engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmesi adına gerçekleştirdiği hibe desteği projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan engelli Mustafa Sıtkı Ataş projeden yararlandı. İlçede büyükbaş hayvancılık yapacak olan Ataş ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı. İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "Mustafa Sıtkı Ataş kardeşimizin projesi genel müdürlüğümüz tarafından kabul edildi. Kendisi 59 bin liralık hibe desteği ile Koçarlı'da büyükbaş hayvancılık yapacak. Azmi ve projemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Hibe desteği alarak kendi işinin patronu olmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı il müdürlüğümüze ve hizmet merkezlerimize bekliyoruz" dedi.
Kendi işinin patronu olacağı için sevinçli olduğunu dile getiren engelli Mustafa Sıtkı Ataş, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kendi işinin patronu olacağı için sevinçli olduğunu dile getiren engelli Mustafa Sıtkı Ataş, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
İŞKUR'dan aldığı hibe desteği ile kendi işinin sahibi olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.