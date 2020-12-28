  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Kameralar incelendi traktör hırsızı yakalandı

Kameralar incelendi traktör hırsızı yakalandı

Kameralar incelendi traktör hırsızı yakalandı

28.12.2020

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde traktör çalan şahıs, saklandığı tarla içinde polis tarafından yakalandı. Geçtiğimiz hafta Nazillide çalınan traktörü bulmak için birçok kamera görüntüsü izleyen Nazilli polisi M.Ö. isimli hırsızı tespit etti. Önceki gün Atça Mahallesi'nde tarım arazisi içerisinde traktörü bulup sahibine teslim eden polisler bu kez de şüpheliyi yakalamak üzere düğmeye bastı. Şüphelinin Atça Mahallesi'ndeki bir tarlada saklandığı bilgisini alan ekipler, tarlada otların içerisinde saklanan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kameralar incelendi traktör hırsızı yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.