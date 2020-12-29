AYDIN'DA kanser nedeniyle sağ gözünü kaybeden 3 yaşındaki Ünzile Özçelik'e amansız hastalığı yendikten sonra protez göz takıldı. Yeni Asır sayesinde hayali gerçekleşen Ünzile, "Artık iki gözüm de var. Çok mutluyum" dedi. Ünzile'nin protez göz hayalini Yeni Asır, 13 Temmuz'da 'Minik Ünzile'nin hayali protez göz" başlığıyla okurlarına duyurmuştu. Haberin ardından ünlü sanatçı Haluk Levent'in öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında Ünzile'nin ameliyatı için gereken para toplandı. Ünzile'ye İzmir'de özel bir hastanede, kendisi için hazırlanan protez gözü sağ gözüne takıldı. Aynanın karşısına geçerek gülücükler saçan Ünzile, iki ağabeyine, "Bakın artık benim de sizler gibi iki gözüm var" dedi.

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