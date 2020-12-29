Babasına refakatçi ararken dolandırıldı

Kuşadası'nda yaşayan Özlem Batmaz'ın babası Sait Batmaz (70), 9 Kasım günü yüksek ateş şikayetiyle İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Batmaz, Covid-19 testi pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Sait Batmaz'ın hastanedeki bakımını eşi ile kızı Özlem Batmaz'ın oğlu yapmaya başladı. Ancak, ikili de bir süre sonra koronavirüse yakalandı. Kronik rahatsızlığı bulunan Özlem Batmaz, babasının hastanede bakımını yapması için refakatçi arayışına girdi. Özlem Batmaz, Facebook'ta gördüğü bir ilandan, kendisini hasta bakıcı olarak tanıtan Evren D. ile irtibata geçti. WhatsApp üzerinden görüştüğü Evren D. ile 15 gün refakatçilik yapması karşılığında 3 bin 500 TL'ye anlaştı. Batmaz, Evren D.'nin verdiği banka hesap numarasına, ulaşım gideri için 100 TL gönderdi. Ancak bir süre sonra Evren D., Özlem Batmaz'a çalışmak istemediğini ve parayı iade edeceğini söyleyip, ortadan kayboldu.





'İNSANLIK AYIBI'

Yaşadıkları nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen 3 çocuk annesi Özlem Batmaz, "Evren D. paramı göndermedi. Ayrıca beni kendisiyle iletişime geçtiğim yerlerden de engelledi. Dolandırıldım. Aynı şeyler başkalarının da başına gelmesin. İnsanların hayatlarını kaybettiği böylesine zorlu bir süreçte, yapılanın insanlık ayıbı olduğun düşünüyorum" diye konuştu.

DHA