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Haberler Aydın Kısıtlama denetiminde 53 bin 550 lira ceza

Kısıtlama denetiminde 53 bin 550 lira ceza

Kısıtlama denetiminde 53 bin 550 lira ceza

29.12.2020

İZMIR'DE, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, geniş kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirdi. Bayraklı Anadolu Caddesi Turan İzban Otobüs Durağı önünde 8 ekiple gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin ehliyetleri, araçta bulunan yolcuların kimlikleri ve sokağa çıkma nedenleri sorularak detaylı uygulama yapıldı. Yapılan uygulama kapsamında 213 araçta sorgulama gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar neticesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 17 kişiye toplamda 53 bin 550 lira para cezası kesildi.

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