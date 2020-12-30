Kahraman Elifnaz kurtarılamadı

Nazilli Zafer Mahallesi 1708 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanda yaşayan ve Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan Uzm. Dr. Gamze Tüten ve Radyoloji Uzmanı Dr. Ali Tüten'in kızları 8'inci sınıf öğrencisi Elifnaz Tüten, evde birlikte oyun oynadığı kız kardeşi Nil Mira'nın pencereyi açarak aşağı sarktığını gördü. Elifnaz, can havliyle kardeşini kolundan tutarak içeriye çekmeye çalıştı. Kardeşini son anda kurtarmayı başaran Elifnaz, bu sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü.

İKİ KEZ KALBİ DURDU

Elifnaz kanlar içinde yerde kalırken, olayı gören komşuları ve çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri küçük kızı düştüğü yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Elifnaz'ı hayatta tutabilmek için 112 Acil Sağlık ekipleri seferber oldu. Elifnaz'ın yolda iki kez duran kalbi sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile çalıştırıldı. Anne ve babasının görev yaptığı hastaneye getirilen küçük Elifnaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





ACI HABERİ ÇALISIRKEN ALDILAR

KIZLARININ ölüm haberini hastanede görev yaparken alan Tüten çifti yasa boğuldu. Acılı çifti mesai arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Yaşanan olayın ardından Elifnaz'ın canı pahasına hayatını kurtardığı kız kardeşi, aile yakınları tarafından evden alındı.





ÇOK BASARILI BİR ÖGRENCİYDİ

NAZİLLİ'DE özel bir okulda eğitim gören Elifnaz'ın ölümü öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını da yasa boğdu. Derslerinde oldukça başarılı olan Elifnaz'dan geriye başarısından dolayı öğretmenleri tarafından başarı belgesiyle çekilen fotoğrafı kaldı.

KAZIM YÖRÜKCE