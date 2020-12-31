AYDIN'DA 5 yaşındaki kardeşini kurtarmaya çalışırken 7 katlı apartmandan düşerek can veren 13 yaşındaki Elifnaz Tüten, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Elinfnaz'ın doktor anne ve babası cenazede ayakta zor durdu. Elifnaz'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
KAZIM YÖRÜKCE
Kahraman ablaya hüzünlü veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.