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Haberler Aydın Kahraman ablaya hüzünlü veda

Kahraman ablaya hüzünlü veda

Kahraman ablaya hüzünlü veda

31.12.2020

AYDIN'DA 5 yaşındaki kardeşini kurtarmaya çalışırken 7 katlı apartmandan düşerek can veren 13 yaşındaki Elifnaz Tüten, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Elinfnaz'ın doktor anne ve babası cenazede ayakta zor durdu. Elifnaz'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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