İmamın korona vurgunu

Aydın Devlet Hastanesi morg bölümünde cenaze yıkama görevlisi olarak çalışan imam Lütfullah G'nin (49) cenaze yıkama işlemleri ücretsiz olmasına rağmen yıkadığı cenaze başına 600 ile 1000 lira arasında para aldığı tespit edildi. Vicdansız imamı, Kovid-19'dan dolayı vefat eden bir vatandaşın yakınının şikayeti yakalattı. Rüşvetçi imam geçtiğimiz hafta korona virüsten vefat eden bir hastanın cenazesini yıkamak için 600 lira para talep etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Cenaze sahibi rüşvet vermeye karşı çıkarak, cenazesini başka bir yerde yıkattı. Acılı aile yakınını defnetmesinin ardından soluğu Aydın Sağlık İl Müdürlüğü'nde aldı, rüşvetçi imamdan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine teknik takibe de yakalanan imam, açığa alınırken, hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. 25 yıldır görev yaptığı hastanede bugüne kadar sayısız cenaze yıkayan imamın hatıra sayılır servet elde ettiği de iddialar arasında.

İHSAN KARATAŞ