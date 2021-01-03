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Takip ettikleri otomobile kurşun yağdırdılar

’ın ilçesinde takip ettikleri otomobile silahla ateş eden şahıslar 1 kişiyi omzundan yaralarken, yaralı sürücü otomobili ile bölgeden kaçarak kurtuldu.

Takip ettikleri otomobile kurşun yağdırdılar
İHA

03.01.2021, 14:24

Olay, Efeler'in Umurlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.K. idaresindeki 38 AG 641 plakalı otomobil ile A.A. ve R.B.'nin içinde bulunduğu 09 HM 304 plakalı otomobil arasında bilinmeyen bir nedenle kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında silahla ateş açan A.A., K.K.'yi omzundan vurdu. Omzuna isabet eden iki mermi ile yaralanan K.K., otomobili ile yaralı olarak Armutlu Mahallesi'ne kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Omzundan yaralanan K.K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Silahlı yaralama olayının ardından kayıplara karışan şüpheliler A.A. ve R.B.'yi yakalamak için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlatırken olayda kullanılan 09 HM 304 plakalı otomobil ise polis ekiplerinin takibi sonucunda İzmir Bulvarı üzerinde yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramanın ardından ekipler, araç sürücüsü H.I.'yı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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