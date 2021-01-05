  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Kuşadası’nda sağanak sonrası istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü

Kuşadası’nda sağanak sonrası istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü

Sağanak yağmur Kuşadası’nda etkili oldu. Gece yarısı başlayan ve şiddetlenen gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası’nda çevre yolunun bir bölümü trafiğe kapandı, bazı evlerin zemin katlarını su bastı, bir sitenin istinat duvarı araçların üzerine çöktü.

Kuşadası’nda sağanak sonrası istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü
İHA

05.01.2021, 08:50

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda gece yarısı 02.45'de başlayan ve ilçeyi etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağmur yaklaşık yarım saat sürdü. Metrekareye yaklaşık 75 kilogram düşen yağışın etkisiyle Kuşadası-Söke-Selçuk çevre yolunun otogar ile Ticaret Odası arasında kalan bölümü sular altında kaldı. Sokağa çıkma yasağına rağmen yolda olan iki araç bir anda şiddetlenen yağmur nedeniyle yolda kaldı.

Kuşadası çevre yolunun otogar ile Ticaret Odası arasında kalan bölümü trafiğe kapanırken, polis ve itfaiye ekipleri yolda önlemler aldı. Yağmurun etkisini arttırmasıyla Kuşadası'nın bir bölümünde yarım saat süreyle elektrikler de kesildi. Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı'da yağmur nedeniyle bazı evlerin zemin katlarını su basarken, Kadınlar Denizi Mahallesi Çimtur Sitesi'nin istinat duvarı park halindeki araçların üzerinde devrildi.

Bu arada, gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir genelinde önlemler aldı. Şehir içinde olumsuzlara anında müdahale eden ekipler su taşkınlarını önlemek için araçlarla ve personelle müdahale etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuşadası’nda sağanak sonrası istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.