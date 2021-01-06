Son dakika dinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 2351 sokaktaki apartmanda yaşayan S.B isimli genç kadın balkondan atlamak istedi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Genç kadının balkondan atlaması yakınları tarafından önlendi.
Güçlükle apartmandan indirilen S.B. tedavisi için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balkondan atlamak isteyen genç kadın hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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