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Haberler Aydın Balkondan atlamak isteyen genç kadın hastaneye kaldırıldı

Balkondan atlamak isteyen genç kadın hastaneye kaldırıldı

Son dakika... ’ın ilçesinde balkondan atlamak isteyen genç kadın yakınları tarafından son anda kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balkondan atlamak isteyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
İHA

06.01.2021, 12:12

Son dakika dinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 2351 sokaktaki apartmanda yaşayan S.B isimli genç kadın balkondan atlamak istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Genç kadının balkondan atlaması yakınları tarafından önlendi.

Güçlükle apartmandan indirilen S.B. tedavisi için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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