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Haberler Aydın Aydın'da tüm acil numaralar 112'de birleşecek

'da tüm acil numaralar 112'de birleşecek

Son dakika haberi... Büyükşehir Belediyesi il genelinde Ocak ayı sonu itibari ile tüm acil numaraların 112'de birleşeceğini duyurdu.

Aydın'da tüm acil numaralar 112'de birleşecek
İHA

07.01.2021, 13:07

Aydın Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ocak ayı sonu itibari ile ile hayata geçirilmesi planlanan projede Aydınlıların tüm acil çağrılar için 112'yi arayacağı duyuruldu.

112 Sıhhi İmdat, 110 Yangın İhbar, 155 Polis İmdat,156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaraları tek çatı altında birleştirileceği öğrenildi.

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