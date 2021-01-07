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Haberler Aydın Vurguncu imam sürgün yedi

Vurguncu imam sürgün yedi

Vurguncu imam sürgün yedi

7.1.2021

AYDIN Devlet Hastanesi'nde cenaze yıkama işlemleri ücretsiz olmasına rağmen vatandaşlardan 600 ile 1000 lira arasında para aldığı ortaya çıkan ve hakkında soruşturma başlatılan imam Lütfullah G. sürgün yedi. Bir cenaze sahibinin şikayetiyle yapılan teknik takip sonucu rüşvet aldığı ortaya çıkan Lütfullah G. (42) hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. 25 yıldır görev yaptığı hastanede bugüne kadar sayısız cenaze yıkayan ve aldığı paralarla hatırı sayılır bir serveti olduğu iddia edilen imam Lütfullah G., İl Sağlık Müdürlüğü Bozdogan ilçesinde görevlendirildi.

İHSAN KARATAŞ

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