‘AK belediyeciliğin en güzel örneği Buharkent’

AYDIN'IN ilçelerine ziyaret turuna çıkan ve kamu yatırımlarını yerinde inceleyen AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş'ın son durağı Buharkent oldu. Aynı zamanda TBMM KİT Komisyonu Başkanı olan Savaş, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Uğur Kul, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kervan, Gençlik Kolları Başkanı Özgür Çobanyıldızı ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'u ziyaret etti. Erol, ziyarette belediyenin projeleri ve hizmetleri hakkında Savaş'a bilgi verdi.

'KENTİ GELİŞTİRİYORUZ'

ZİYARETİN ardından Milletvekili Savaş ile Başkan Erol, birlikte ilçede hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi. Savaş, Başkan Erol'u gerçekleştirdiği projelerden dolayı tebrik etti. Buharkent Belediyesi'nin vatandaşlara örnek belediyecilik hizmetleri sunduğunu dile getiren Savaş, "AK Belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinin hayata geçirildiği Buharkent ilçemizde, belediyemiz tarafından yapımı devam eden Kent Müzesi, 24 Derslik Anadolu Lisesi ve 90 Dairelik Toplu Konut Projesinde incelemelerde bulunduk. Buharkent'imizi eserlerimizle geliştiriyoruz" dedi.

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