Protez bacak için kampanya başlatıldı

AYDIN'DA bir kaza sonucu bacaklarını kaybeden ve protez bacak alabilmek amacıyla sokaklarda su satan 44 yaşındaki Ramazan Aslan için Aydın Valiliği'nin izni ile 200 bin liralık yardım kampanyası başlatıldı. Aslan'ın protez bacak hayalini Yeni Asır geçtiğimiz 19 Ağustos'ta "Tek hayali yürümek" başlığıyla okurlarına duyurmuştu. Haberin ardından Aslan'a yardım için sivil toplum kuruluşları harekete geçti. 200 bin liralık protez bacak için valilikten izin alarak kampanya başlattı. Aslan'a yardım için Vakıf Bank'ta TR32 0001 5001 5800 7311 8229 91 iban numarasıyla hesap açıldı.

KAZIM YÖRÜKCE