İP’li başkandan hendek intikamı

İncirliova'da ödenmeyen belediye borçları nedeniyle makam odasındaki eşyalara ve makam aracına haciz uygulanan İP'li Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sıra dışı icraatlarına devam ediyor. Başkan Kaya'nın yönetiminde geçtiğimiz günlerde yapılan Belediye Meclis toplantısında belediyeye ait bir şirketin müdürünün değişmesi ile ilgili AK Partili Meclis üyesi Hatice İrik'in 'Bu müdürü neden değiştiriyorsunuz?" sorusu üzerine gerginlik yaşanmıştı. Toplantı sonrasında Başkan Kaya intikam almak amacıyla AK Partili İrik'in babasının iş yeri önünde çalışma başlattı.





İŞ MAKİNALARI GELİP KAZDI

İlk olarak Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Meclis Üyesi Ali Şimşek'in başkanlığını yaptığı Tariş Pamuk Birliği'nin önündeki kaldırım iş makinalarıyla kazıldı. Açılan hendek ile işyerine girişe engel olunmaya çalışıldı. Aynı bölgede babasına ait işyeri bulunan Hatice İrik, kendine ait sosyal medya hesabından İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın mecliste alınan siyasi kararları kişiselleştirerek kendisine ve ailesine karşı husumet beslendiğini belirterek istifa ettiğini açıkladı. İrik'in bu istifası AK Parti tarafından kabul edilmedi. Tepkiler üzerine Başkan Kaya'nın talimatı ile çalışmalar durduruldu.

Hatice İrik'in babasına ait işyerinin ve Tariş Pamuk Birliği'nin önü iş makinalarıyla kazıldı.





'BAŞKAN BENİM EŞİMİ DE ARADI'

Hatice İrik, İP'li Başkan Aytekin Kaya'nın eşini telefonla arayıp kendisini sindirmeye çalıştığını belirterek, "Belediye Başkanının benim eşimi arayarak, 'Eşini sustur, konuşmasın' diyerek bizleri sindirmeye çalışması ahlaksızlıktır" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Aytekin Kaya'nın deneyimli personeli görevden uzaklaştırdığını, yerlerine deneyimsiz kişileri getirdiğini ifade eden İrik, "Neyi nasıl yapacaklarını, nasıl bir hatalı karar alabileceklerini Cumhur İttifakı olarak bizler iyi biliyoruz. Çünkü araştırıyoruz. Belediyeler birliği ile sürekli görüşme halindeyim. Herhangi bir karar ile ilgili konu üzerine takıldığımda onlardan doğru bilgi almak adına iletişim kuruyorum. Millet İttifakı üyeleri hiçbir şey bilmiyor. Bu belediye başkanı çok daha kötü bir yönetim yürütüyor. Çünkü ekibinde yer alan hiçbir kimse konulara hakim değil. Deneyimi olmayan insanlar görevde. Belediye Başkanı deneyimli olanları ya görevden aldı ya da Acarlar mahallemize sürgüne yolladı" diye konuştu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya



Murat Şenbaklavacı