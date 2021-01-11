İyileştiği hastanede masalla ‘şifa’ veriyor

MANİSA'DA öğrenme güçlüğü ile dünyaya gelen Yakup Efe (38), yıllar önce tedavi görüp sağlığına kavuştuğu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde masal ve terapi uzmanı olarak çalışıyor. 'Disleksi' nedeniyle hayatı boyunca okuma, yazma ve öğrenmede sıkıntılar yaşayan Efe'nin hayatı, 15 yıl önce Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde işçi olarak çalışmaya başlamasıyla değişti. Hastanenin arşiv bölümünde çalışan Efe, bir doktorun rahatsızlığını fark etmesiyle tedaviye alındı.



YAPILAN tedavilerin ardından sağlığına kavuşan Yakup Efe, aldığı eğitimler sayesinde psikiyatri doktorlarının eşliğinde hastalara masal ve hikayeler anlatarak iyileşmelerine yardımcı olmaya başladı. Yakup Efe, "İki gazetede köşe yazarlığı, YouTube kanalımda hikaye ve masal anlatıcılığı yapıyorum. Aynı zamanda çeşitli kamu ve özel sektörde seminerler düzenliyorum" dedi.