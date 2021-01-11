‘Katilin cezası acımızı hafifletecek!’

11 MERMİ İSABET ETTİ

AYDIN'IN Efeler ilçesinde 9 ay önce meydana gelen olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Suat Teke, kiraladığı araçla Aydın'a gelerek, ayrıldığı kız arkadaşı Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı otomobilin önünü keserek kurşun yağmuruna tutmuştu. SİLAHTAN çıkan 15 mermiden 11'inin vücuduna isabet ettiği Büşra Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken vücuduna 3 mermi isabet eden anne Güngör Çetinkaya, 4 ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata tutunabilmişti. Baba Zekeriya Çetinkaya, "Kızım hayatının baharında toprağa girdi. Eşim 4 ay yaşam savaşı verdi. Bağırsağı işlevini kaybetti. Halen psikolojik tedavi görüyor. Verilecek ceza kızımızı geri getirmeyecek ancak acımızı biraz olsun hafifletecek. Türk adaletine güveniyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE