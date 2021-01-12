Yunusların kontrollü avlanması önerisine Kuşadası’ndan tepki

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de yasal avlanabilir boy uzunluğu 9 santimetrenin altındaki hamsi oranının artması üzerine harekete geçti. Bakanlık, İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'e kıyı Sarıyer ilçesinin Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan bölgede, 10 gün süreyle ticari amaçlı hamsi avcılığını yasakladı. Yasağın ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş, hamsi popülasyonunu tehdit ettiği gerekçesiyle yunusların kontrollü olarak avlanması önerisinde bulundu. Çevreciler tarafından sert bir şekilde eleştirilen Kocabaş'a bir tepki de Aydın'ın Kuşadası ilçesinden geldi.

'KORUMA ALTINDALAR'

Hamsi popülasyonunun azalmasının nedeninin yunuslara bağlanmasının çok üzüntü verici olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yunusların doğal denge içinde hangi balığı ne kadar yiyeceğine biz mi karar vereceğiz? Yunuslar, denizlerimizde yapılan aşırı ve bilinçsiz avlanma nedeniyle zaten besin yetersizliği çekmektedir. Denizlerimizin bu hassas memelileri, beslenmek için balık bulamadıklarında kendi yağ dokularından ihtiyaçlarını karşılamakta ve hastalanarak ölmektedir. Bugün, birçok yunusu deniz kirliliği, plastik atıklar, trol ağları ve kasti öldürme gibi nedenlerle kaybetmekteyiz. Yunusların avlanması yasak olup, yunuslar 1380 sayılı 'Su Ürünleri Kanunu' ve ülkemizin de taraf olduğu 'Barselona, Bern, CITES' gibi uluslararası anlaşmalarla koruma altındadır. Yunusların avlanması yerine, daha çok onların yaşamlarını tehdit eden aşırı balık avcılığı ve deniz kirliliği gibi sorunlara çözüm üretilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.