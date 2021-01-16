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Haberler Aydın Kuşadası'nda acı son! Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktı hayatından oldu

'nda acı son! Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktı hayatından oldu

'ın ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gezmeye çıkan Medine Tekin (61), yolun karşısına geçmek istediği sırada gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda acı son! Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktı hayatından oldu
DHA

16.01.2021, 10:07

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Bayraklıdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Medine Tekin, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıktı.

Derici Mustafa Gürbüz Sitesi önündeki yoldan geçmek isteyen Tekin'e, Bülent S. yönetimindeki 09 BG 637 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tekin, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Bülent S. gözaltına alınarak, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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