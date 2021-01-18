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Aydınlıların kar sevinci

Kar yağışının nadir görüldüğü illerin başında gelen 'da yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışı sonrası vatandaşlar dağlara akın etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yedisinden yetmişine herkes beyaz örtü üzerinde vakit geçirip piknik yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu karlı dağlarda çocuklar kadar büyükler de eğlendi.

Aydınlıların kar sevinci
İHA

18.01.2021, 10:18

Aydın kent merkezinde hava sıcaklığı 7-10 derece arasında değişirken Paşayaylası ve Çatma'da hava sıcaklıkları eksi 10 dereceye kadar düştü. Kent merkezlerinden dağların zirvesindeki beyaz örtüyü görenler sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kar hasretini giderebilmek için dağlara çıktı.

Bu yıl 15 Ocak'a kadar oldukça ılıman geçen kış mevsiminin ardından aniden bastıran soğuk ve kar ile birlikte herkesi mutlu etti. Çatma Yaylası'na çıkan yüzlerce kişi aşırı soğuğa rağmen beyaz örtünün üzerinde piknik yapıp kar topu oynadı.

Renkli görüntülerin oluştuğu karlı dağlarda yol kenarlarında araç park edecek yer kalmadı. Kara hasret yaşayan Aydınlıların kar sevinci kameralara böyle yansıdı.

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