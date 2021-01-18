Aydın'ın yüksek kesimlerinden dünden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası gece hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde Nazilli-Beydağ karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle jandarma ekipleri Nazilli Aksu Köyü civarında yolu kesti.
Zincirsiz araçların geçişine izin verilmeyen bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede kar yağışı ve kış şartlarının etkili olduğu belirtildi.10 yıl aranın ardından Tire merkeze kar yağdı Denizli'de kent merkezinde de kar yağdı Aydınlıların kar sevinci Kaz Dağları'nda kar çileye değil, lezzete dönüyor! Karın en tatlı hali “karsambaç” Kısıtlamada kar için Spil’e çıkmak isteyenler jandarmaya takıldı
Nazilli-Beydağ yolu ulaşıma kapatıldı! Zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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