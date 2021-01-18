Haberler Aydın Nazilli-Beydağ yolu ulaşıma kapatıldı! Zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

Nazilli-Beydağ yolu ulaşıma kapatıldı! Zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

Aydın’da dünden beri etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren buzlanma ve kar yağışı dolayısıyla Nazilli-Beydağ yolu zincirsiz araçların geçişine kapatıldı.