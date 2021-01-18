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Haberler Aydın Nazilli-Beydağ yolu ulaşıma kapatıldı! Zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

- yolu ulaşıma kapatıldı! Zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

’da dünden beri etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerdeki hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren buzlanma ve kar yağışı dolayısıyla - yolu zincirsiz araçların geçişine kapatıldı.

Nazilli-Beydağ yolu ulaşıma kapatıldı! Zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor
İHA

18.01.2021, 14:12

Aydın'ın yüksek kesimlerinden dünden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası gece hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde Nazilli-Beydağ karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle jandarma ekipleri Nazilli Aksu Köyü civarında yolu kesti.

Zincirsiz araçların geçişine izin verilmeyen bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede kar yağışı ve kış şartlarının etkili olduğu belirtildi.

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