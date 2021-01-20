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Haberler Aydın Avcıların vurduğu yaralı atmacalar tedavi edildi

Avcıların vurduğu yaralı atmacalar tedavi edildi

'ın ilçesindeki ormanlık alanda kanatlarından yaralı olarak bulunan ve avcılar tarafından vurulduğu belirlenen 2 , üyeleri (EKODOSD) tarafından tedavi edildi. Atmacalar, EKODOSD veterineri Yıldızlı tarafından tedavi edildikten sonra doğaya salınmaları için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Avcıların vurduğu yaralı atmacalar tedavi edildi

20.01.2021, 18:14

Kuşadası'nın kırsal Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Meriç, geçen hafta evinin önündeki ormanlık alanda yaralı bir atmaca buldu. Meriç, atmacayı EKODOSD üyelerine teslim etti. Derneğin gönüllü veterineri Nevzat Yıldızlı tarafından yapılan ilk kontrolde, atmacanın av tüfeğiyle vurulduğu ve kanadında kırık olduğu belirlendi. Ameliyata alınan atmacanın kanadına platin takıldı.



Yaklaşık 2 hafta önce ise İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki boş arazide arkadaşlarıyla top oynayan bir çocuk, yerde çırpınan bir atmaca buldu. Çocuğun ailesi, atmacayı EKODOSD gönüllülerine teslim etti. Kanadında parçalı kırık olduğu ve av tüfeğiyle vurulduğu anlaşılan atmacanın tedavisi de Veteriner Nevzat Yıldızlı tarafından yapıldı. Tedavileri tamamlanan iki atmaca, EKODOSD üyelerince doğaya salınmaları için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'DOĞAL EKOSİSTEM İÇİNDE ÇOK ÖNEMLİ İŞLEVLERİ BULUNMAKTADIR'
Atmacaların, genellikle kertenkele, kurbağa, fare ve küçük kuşlarla beslenen bir tür olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Atmacalar, bazı duyarsız ve bilinçsiz kişilerce, besledikleri kanatlılara saldırdığı için havada süzülürken vuruluyorlar. Yırtıcı kuşların doğal ekosistem içinde çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Özellikle tarım alanlarının yakınlarında yırtıcı kuşların bulunması, çiftçinin mahsullerine zarar veren kemirgenler gibi zararlıların doğal yoldan temizlenmesini sağlar. Bu nedenle daha dikkatli olmak zorundayız" diye konuştu.

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