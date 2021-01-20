Kuşadası Huzurevi tedbir amaçlı olarak boşaltıldı

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya şirketi tarafından işletilmekte olan Kuşadası Huzurevi, depreme dayanıklı olmadığının anlaşılmasının ardından boşaltıldı. Ege Denizi'nde önceki ay meydana gelen 6.9'luk depremde hafif hasar aldığı tespit edilen huzurevi binasının depreme dayanıklılık derecesini anlamak için yaptırılan karot testinin sonucu geldi.





Test sonucunun olumsuz çıkması üzerine vakit kaybetmeksizin harekete geçen Arya şirketi yetkilileri, huzurevinin boşaltılmasına karar verdi. Bu kararın ardından huzurevinde kalmakta olan 28 yaşlı Kuşadası Öğretmenevi'ne yerleştirdi. Kuşadası Belediyesi tarafından Öğretmenevi'nde gerekli tüm önlemler alınarak Huzurevi sakinlerinin kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için uygun şartlar oluşturuldu.





Konu ile ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediyesi Arya şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Doyran, "Ege Denizi'nde meydana gelen depremde Huzurevi binamızda hafif hasar oluştu. Normal koşullarda hafif hasarlı binaların kullanılmasında bir sakınca bulunmuyor. Ancak biz hassasiyet göstererek binamızın depreme dayanıklılık derecesini anlamak amacıyla karot testi yaptırdık " dedi. Test sonuçlarının dün kendilerine ulaştığını kaydeden Doyuran, " Test sonucunun elimize ulaşmasından birkaç saat sonra gerekli tahliye işlemlerini tamamlayarak büyüklerimizi tedbiren Kuşadası Öğretmenevi'ne yerleştirdik. Binanın, elektrik ve ısıtma sisteminin çok eski olması da bu kararı almamızda etkili oldu.

Büyüklerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Bu konuda en küçük bir riske bile girmemiz mümkün değildir. Huzurevi sakinlerimizin güvenli ve sıcak bir ortamda olması ile içimiz artık daha rahat. Huzurevi ile ilgili yeniden yapılanma süreci tamamlanana kadar kendilerinin tüm ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılanacak, günlerini huzur ve konfor içerisinde geçirmeleri sağlanacaktır. Konu ile ilgili olarak Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü ile temaslarımız da sürmektedir. Tüm çabamız huzurevimizin değerli sakinlerinin güvenli, sağlıklı ve rahat bir ortamda bulunmaları içindir" diye konuştu.