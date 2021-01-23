Kağıt toplayıcısını sokak ortasında vurdu

KÖŞK ilçesi Çarşı Mahallesi Kent Meydanı'nda kağıt toplayan Osman G. ile Fazıl K. tartıştıktan sonra çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Olaydan sonra öfkesi dinmeyen Fazıl K, yolda aracıyla giderken Osman G'yi tekrar Kent Meydanı'nda gördü. Aracından tüfeğiyle inen Fazıl K, Osman G'nin üzerine ateş açtı.

YAŞAM SAVAŞI

Tüfekten çıkan saçmalarla karnından ve kolundan yaralanan Osman G. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ameliyata alınan ve vücudundaki 5 saçma çıkartılan Osman G'nin yoğun bakımda hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Fazıl K. emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Fazıl K. burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, dehşet anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yolda beklerken Osman G'ye laf atan Fazıl K'nin aracından inerek silahını acımasızca ateşlediği görülüyor.

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