Babası için hukuk mücadelesi veriyor

Aydın'da yaşayan 24 yaşındaki Cansel Kip, babasına çarparak ölüme terk eden şoförün hak ettiği cezayı almadığı iddiasıyla hukuk mücadelesi veriyor. Çine ilçesinde 19 Ocak 2019'da yaşanan kazada motoruyla evine giden pide ustası Rıza Kip, ters yönden gelen aracın çarpmasıyla yola savruldu.

Kamyonetin altında kalan Kip feci şekilde can verirken, kazaya neden olan alkollü Ahmet Çakmak, aracıyla kaçtı. Kamera görüntülerinden yakalanan Çakmak'a yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi ve ardından tahliye edildi.

'ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM'

Mahkemenin verdiği kararı, kazada ölen Rıza Kip'in kızı Cansel Kip, istinafa taşıdı. Ancak istinaf mahkemesi yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Genç kız, bu kez Yargıtay'a başvurdu. Kip, yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen Çakmak'a verilen cezanın az olduğunu belirterek, "Babamı bizlerden koparan kişinin hak ettiği cezayı alması için mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE