  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Efeler’de başkanın aile saltanatı

’de başkanın aile saltanatı

'da Belediye Başkanı , seçim sonrasında yaptığı icraatlar yerine, aldığı kararlar ve torpil kokan atamalar ile konuşuluyor. ’li Başkan Atay, belediyeyi aile şirketine çevirdi. Kardeşi Dr. ’ı Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü olmak üzere üç ayrı birimin başına getiren Atay, oğlunu da belediyenin spor kulübünde görevlendirdi.

Efeler’de başkanın aile saltanatı

27.1.2021

Fileci Şevket isyanı büyüyor

Başkan Atay, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü'nde hekim olan kardeşi Eralp Atay'ı Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü olmak üzere üç ayrı birimin başına getirdi. Atay, avukat oğlu Eymen Atay'a da kıyak yaparak Efeler Spor Kulübü'nde sekreter olarak görevlendirdi ve kulübün tüm finansal koordinasyonunu da oğluna teslim etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un seçimlerden önce söylediği "Liyakata bakacağız" sözlerini hatırlatan vatandaşlar, "Mehmet Fatih Atay bizi kandırdı. Hani avukat oğlu iş için Aydın'a gelmeyecekti? Kardeşine 3 müdürlük görevi vermek nedir? Sana güvenenleri de mahcup ettin" sözleriyle ateş püskürdü. Eleştiri oklarının hedefi olan Atay ise gazetecilere 'Ahlaksızlık yapıyorlar' diyerek sert çıktı. Atay, oğlunu belediyenin spor kulübünde görevlendirdiğini ancak kendisinin belediyede makamı olmadığını savunurken kardeşinin üç birimde görev almasının liyakata uygun olduğunu ileri sürerek konuyla ilgili ileriki günlerde açıklamada bulunacağını ifade etti.

ÜMİT ÖZMEN

CHP’li başkandan arkadaşına kıyak CHP’li Uygur’dan 8 memura kıyak Fileci Şevket isyanı büyüyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Efeler’de başkanın aile saltanatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.