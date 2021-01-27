Efeler’de başkanın aile saltanatı

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Başkan Atay, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü'nde hekim olan kardeşi Eralp Atay'ı Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü olmak üzere üç ayrı birimin başına getirdi. Atay, avukat oğlu Eymen Atay'a da kıyak yaparak Efeler Spor Kulübü'nde sekreter olarak görevlendirdi ve kulübün tüm finansal koordinasyonunu da oğluna teslim etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un seçimlerden önce söylediği "Liyakata bakacağız" sözlerini hatırlatan vatandaşlar, "Mehmet Fatih Atay bizi kandırdı. Hani avukat oğlu iş için Aydın'a gelmeyecekti? Kardeşine 3 müdürlük görevi vermek nedir? Sana güvenenleri de mahcup ettin" sözleriyle ateş püskürdü. Eleştiri oklarının hedefi olan Atay ise gazetecilere 'Ahlaksızlık yapıyorlar' diyerek sert çıktı. Atay, oğlunu belediyenin spor kulübünde görevlendirdiğini ancak kendisinin belediyede makamı olmadığını savunurken kardeşinin üç birimde görev almasının liyakata uygun olduğunu ileri sürerek konuyla ilgili ileriki günlerde açıklamada bulunacağını ifade etti.

ÜMİT ÖZMEN

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