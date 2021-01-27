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Haberler Aydın Huriye’ye vali desteği

Huriye’ye vali desteği

Huriye’ye vali desteği

27.1.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde raşitizm hastası Yusuf (50) ve Naciye Yaman (52) çiftinin tek çocukları olan ve aynı hastalıkla dünyaya gelen 20 yaşındaki Huriye Yaman'ın doktor olmak için gösterdiği azmin hikayesini Yeni Asır Gazetesi dün 'Boyları küçük hayalleri büyük' başlığıyla okurlarına duyurmuştu. Haberimizin ardından genç kızın azmi, herkes tarafından takdir gördü. Koltuk değnekleri olmadan ayağa kalkabilmek için ameliyat olan ve ailesine yük olmamak için hayırseverlerden burs desteği isteyen Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2. sınıf öğrencisi Huriye Yaman'ı ve ailesini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy evlerinde ziyaret etti. Huriye ve ailesi, maddi olarak zor durumda olduklarını belirterek Vali Aksoy'dan destek istedi.

AKSOY'DAN TALİMAT
HURİYE'NİN eğitimine devam etmesi için gereken desteği verilmesi hususunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan'a talimat veren Vali Aksoy, "Huriye, önündeki engelleri aşmayı başarmış bir insan. Zorluklara rağmen tıp fakültesinde eğitimini sürdürüyor. Ben de evinde kendisini ziyaret ederek tebrik ettim. Huriye'nin azim hikayesi herkes tarafından örnek alınmalı" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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