Anne yaralandı engelli oğlu öldü

Karova Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde alt katı işyeri olan müstakil bir evde düdüklü tencere patladı. Çıkan alevler yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında Aysel Altunbaca (64) yaralanırken oğlu Mesut Altunbaca (42) hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Altunbaca'nın daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüme güçlüğü çektiği ve engelli olduğu öğrenildi.

İBRAHİM UZUN